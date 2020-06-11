НАБУ закликають розслідувати корупційні схеми Комарницького з Тищенко

Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна)

Відповідне звернення раніше в НАБУ направив нардеп Гео Лерос

Національне антикорупційне бюро України зобов'язане розслідувати факти можливих корупційних схем екс-співголови фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, а також їх ймовірну змову з силовиками.

Про це заявив журналіст і політтехнолог Володимир Горковенко на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на звернення нардепа Гео Лероса в НАБУ.

"Смотрящий" за Києвом Денис Комарницький, як з'ясувалося, дружить не тільки з Віталієм Кличком і Миколою Тищенком, які прикривають його схеми. Але ці ж схеми не помічають й правоохоронці. На таку думку наводять записи, опубліковані нардепом Гео Леросом", - написав експерт.

За його словами, на цих записах можна знайти багато цікавого, і перерахував кілька найбільш кричущих фактів.

“Наприклад, Комарницький через фірму "Еко Буд Трейд" виводить сотні мільйонів зі столичного бюджету. І те, що Кличко санкціонує виділення мільярдів на цю прокладку, якій Комарницький рулить разом з Кучером і Микитасем. Перший фактично підім'яв під себе одну з найбільш корумпованих структур - Державну архітектурно-будівельну інспекцію. А другий, хоч і знаходиться під слідством, зберігає вплив на будівельну сферу", - додав він.

Він також закликав керівництво Національного антикорупційного бюро звернути увагу на звернення Лероса й почати розслідування зазначених фактів.

Нагадаємо, за даними Лероса, перший заступник прокурора Києва, виконуючий обов'язки керівника столичної прокуратури Євген Стояновський зустрічався 5 квітня з екс-співголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денисом Комарницьким. Нардеп вимагає генерального прокурора Ірину Венедиктову розслідувати їх можливі корупційні зв'язки.

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Автор: РБК-Україна