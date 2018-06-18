В НАБУ призывают Порошенко подать изменения в закон о ВАКС

В частности, совет общественного контроля НАБУ подчеркивает необходимость правки по апелляции

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) призывает президента Петра Порошенко содействовать неотложным изменениям в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба совета общественного контроля.

"Совет общественного контроля НАБУ призывает президента содействовать неотложным изменениям в закон о Высшем антикоррупционном суде. Петр Порошенко может подать не только технический законопроект о создании ВАКС, но и правку, которая сняла бы все вопросы о рассмотрении производств НАБУ в апелляции", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент сообщил, что законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня.

Порошенко сообщил, что в понедельник, 18 июня Высший совет правосудия должен рассмотреть законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суде.

Добавим, во вторник, 19 июня, народные депутаты планируют зарегистрировать в парламенте поправку об апелляционной норме антикоррупционного суда.