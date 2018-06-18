У НАБУ закликають Порошенка подати зміни до закону про ВАКС

Зокрема, рада громадського контролю НАБУ наголошує на необхідності правки щодо апеляції

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) закликає президента Петра Порошенка сприяти невідкладним змінам до закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє прес-служба ради громадського контролю.

"Рада громадського контролю НАБУ закликає президента сприяти невідкладним змінам до закону про Вищий антикорупційний суд. Петро Порошенко може подати не лише технічний законопроект про створення ВАКС, але й правку, яка б зняла всі питання щодо розгляду проваджень НАБУ в апеляції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже цього вівторка, 19 червня.

Порошенко повідомив, що в понеділок, 18 червня Вища рада правосуддя повинна розглянути законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд.

Додамо, у вівторок, 19 червня, народні депутати планують зареєструвати в парламенті поправку про апеляційну норму антикорупційного суду.