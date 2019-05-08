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НАБУ привлекло к ответственности двух детективов

Новости » Общество    08.05.2019 - 21:31
НАБУ привлекло к ответственности двух детективов
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Ранее детективов НАБУ уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката

Двух детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которых ранее уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что к одному из детективов, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечено сотрудника Управления специальных операций. Соответствующие приказы директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019", - добавили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, произошли в феврале 2019 года. По этим фактам Управление внутреннего контроля НАБУ провело служебное расследование, а его выводы передали на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

"Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство относительно подстрекательства агентами НАБУ лиц к получению неправомерной выгоды.

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