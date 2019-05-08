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НАБУ притягнуло до відповідальності двох детективів

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 21:31
НАБУ притягнуло до відповідальності двох детективів
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Раніше детективів НАБУ викрили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката

Двох детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яких раніше звинуватили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба НАБУ.

Наголошується, що до одного з детективів, керівнику відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Другого детективу цього ж відділу оголошено догану.

"Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто співробітника Управління спеціальних операцій. Відповідні накази директор Національного бюро підписав 3-6 травня 2019", - додали в НАБУ.

В Бюро нагадали, що події, які стали підставою для залучення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулися в лютому 2019 року. За цими фактами Управління внутрішнього контролю НАБУ провело службове розслідування, а його висновки передали на розгляд Дисциплінарної комісії.

"Ми проаналізували ситуацію, обговорили її з представниками адвокатського співтовариства під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз'яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами", - зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо підбурювання агентами НАБУ осіб до отримання неправомірної вигоди.

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