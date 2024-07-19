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У НАБУ пояснили, що не так із законопроектом про можливість відкупу для корупціонерів

Фото: керівництво НАБУ взяло участь у засіданні комітету Ради (t.me/nab_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Законопроект про можливість відкупу для корупціонерів, який учора, 18 липня, ухвалила у першому читанні Верховна Рада, містить корупційні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.

Керівництво НАБУ і САП взяло участь у засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Головною темою обговорення став законопроект про відкуп для корупціонерів.

У НАБУ зазначили, що Бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягають на доопрацюванні законопроекту.

Зокрема, у документі необхідно передбачити такі умови під час укладання угоди зі слідством:

  • організатора злочину можуть звільнити від відбування покарання з випробуванням або призначити йому покарання нижче за певну межу виключно при викритті іншого організатора та відшкодуванні збитків.
  • інших осіб, які не є організаторами злочину, можуть звільнити від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин або призначити їм покарання нижче за певну межу лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків.

"Без урахування цих змін у законопроекті залишатимуться корупційні ризики", - уточнили в НАБУ.

В результаті засідання Комітету сторони домовилися внести зміни до законопроекту, щоб він забезпечив пропорційність, дієвість та ефективність покарання за корупцію.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 18 липня, в Україні виник скандал на тлі ухвалення у першому читанні законопроекту, який би дав можливість корупціонерам під час укладання угоди зі слідством відкупитися від ув'язнення.

У свою чергу голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія пояснив, що таке питання порушили не народні депутати. Ініціативу розглядали через вимоги міжнародних партнерів до України в рамках програми Ukraine Facility.

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