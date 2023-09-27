НАБУ повідомило про підозру Марковцю, призначеним "Укрнафтою" другим директором "Укрнафтобуріння"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", і ще одному директора приватної компанії-нерезидента. Фігурантів підозрюють у заволодінні 1,32 млрд грн коштів заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як стало відомо, одним з п'яти фігурантів у справі - Юрій Марковцев, - якого "Укрнафта" призначила другим директором "Укрнафтобуріння". Раніше він обіймав посаду генерального директора "Зорі-"Машпроекту".

За попередніми даними, у Марковцева під час обшуку правоохоронці вилучили телефон, на якому віднайдено кулуарну переписку, в тому числі з працівниками заводу. Крім того, слідчі вилучили ноутбук топменеджера та документацію. Вилучена техніка вже стала речовим доказом у цій справі та арештована.

"26 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екс-керівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину)", - йдеться у повідомленні НАБУ.

За версією слідства, керівництво заводу "Зоря"-"Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом схемники уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції ДП щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн доларів як оплату за удавані агентські послуги. Завдання держпідприємству збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Попередньо стало відомо, що у справі фігурує офшорна компанія Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited.

Також стало відомо, що крім Марковцева завод "Зоря"-"Машпроект" очолювали в час заволодіння коштами Олександр Похилко, Юрій Султанський і Костянтин Картошкін.

Як відомо, Кабмін своїм розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 р. погодився з пропозицією АРМА та Міноборони щодо передачі активів "Укрнафтобуріння" в управління ПАТ "Укрнафта".

29 червня АМКУ теж дозволив передачу корпоративних прав ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти".

В липні-2023 було підписано акти приймання-передачі прав та активів між АРМА та ПАТ "Укрнафта" та відбулась зміна топменеджерів "Укрнафтобуріння" - Олега Мальчика призначили керівником, а Юрій Марковцев отримав посаду другого директора ПрАТ.