НАБУ получило доступ к закрытой части реестра деклараций

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к закрытой части реестра электронных деклараций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Сообщается, что НАПК совместно с "Украинскими специальными системами" обеспечило доступ НАБУ к Единому государственному реестру деклараций.

"Порядок доступа НАБУ в Реестр деклараций был утвержден совместным приказом НАПК и НАБУ и зарегистрирован в Министерстве юстиции. Этим порядком урегулированы вопросы обеспечения доступа детективов НАБУ к непубличной части Реестр деклараций, а также вопросы защиты информации при взаимодействии двух антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера детективы НАБУ провели обыски в помещениях государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

В частности, СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили чиновников АМПУ на растрате более 20 миллионов долларов во время проведения дноуглубительных работ.