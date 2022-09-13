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НАБУ подтвердило непричастность "АТБ" к ситуации с гуманитаркой в Запорожье

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Вторник 13 сентября 2022 18:21
НАБУ подтвердило непричастность "АТБ" к ситуации с гуманитаркой в Запорожье Фото: НАБУ подтвердило непричастность "АТБ" к ситуации с гуманитаркой в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Национальное антикоррупционное бюро Украины официально подтвердило непричастность сети "АТБ" к ситуации с гуманитарной помощью в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ НАБУ на запрос компании "АТБ-Маркет".

Как говорится в ответе НАБУ, "по состоянию на момент получения запроса указанное в нем лицо не является работником Национального бюро, а следовательно, НАБУ не несет ответственности за содержание его заявлений...".

Кроме того, лидер отечественного ритейла не упоминается ни в каких уголовных производствах. Более того, в НАБУ заверили, что даже процессуального статуса "фигурант уголовного внедрения" в действующем законодательстве Украины не существует.

НАБУ подтвердило непричастность &quot;АТБ&quot; к ситуации с гуманитаркой в Запорожье

Запрос сети "АТБ" в НАБУ (предоставлено пресс-службой)

НАБУ подтвердило непричастность &quot;АТБ&quot; к ситуации с гуманитаркой в Запорожье

Ответ НАБУ на запрос "АТБ" (предоставлено пресс-службой)

"Кто именно и с какой целью пытался бросить тень на безупречную репутацию патриотического бизнеса, остается только догадываться. Но расшатывать страну во время войны, пытаться вывести из равновесия системное и социально ориентированное украинский бизнес - вопросы, которые требуют сегодня пристального внимания со стороны правоохранительных органов", - отметили в компании.

В свою очередь, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков призвал СМИ "не хайповать на известных брендах, получая для себя тысячи ложных предпочтений и репостов". "Идет война! У всех нас есть единые общие задачи и общая цель - победить врага, поддержать наших воинов и государство в этой борьбе", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что более трех тысяч работников "АТБ" вступили в ряды ВСУ.

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