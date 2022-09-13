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НАБУ підтвердило непричетність "АТБ" до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

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Вівторок 13 вересня 2022 18:21
НАБУ підтвердило непричетність "АТБ" до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі Фото: НАБУ підтвердило непричетність "АТБ" до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Національне антикорупційне бюро України офіційно підтвердило непричетність мережі "АТБ" до ситуації з гуманітарною допомогою в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь НАБУ на запит компанії "АТБ-Маркет".

Як говориться в відповіді НАБУ, "станом на момент отримання запиту зазначена у ньому особа не є працівником Національного бюро, а отже, НАБУ не несе відповідальності за зміст її заяв...".

Окрім того, лідер вітчизняного ритейлу не згадується у жодних кримінальних провадженнях. Більш того, в НАБУ запевнили, що навіть процесуального статусу "фігурант кримінального впровадження" у чинному законодавстві України не існує.

НАБУ підтвердило непричетність &quot;АТБ&quot; до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Лист мережі "АТБ" до НАБУ (надано прес-службою)

НАБУ підтвердило непричетність &quot;АТБ&quot; до ситуації з гуманітаркою в ЗапоріжжіВідповідь НАБУ на запит "АТБ" (надано прес-службою)

"Хто саме та з якою метою намагався кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу, лишається лише здогадуватись. Але розхитувати країну під час війни, намагатися вивести з рівноваги системний і соціально орієнтований український бізнес - питання, які потребують сьогодні пильної уваги з боку правоохоронних органів", - зазначили в компанії.

Своєю чергою, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков закликав ЗМІ "не хайпувати на відомих брендах, отримуючи для себе тисячі хибних вподобайок і репостів". "Йде війна! У всіх нас є єдині спільні завдання та спільна мета - перемогти ворога, підтримати наших воїнів і державу у цій боротьбі", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад три тисячі працівників "АТБ" вступили до лав ЗСУ.

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