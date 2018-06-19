НАБУ подозревает руководство порта Южный в хищении более 152 млн гривен

Суд наложил арест на ранее изъятое имущество фигурантов дела

Национальное антикоррупционное бюро подозревает руководство Государственного предприятия "Морской транспортный порт "Южный" (Одесская обл) в хищении более 152 млн гривен. Об этом свидетельствуют решения Соломенского суда Киева от 30 мая 2018 года.

Согласно материалам суда, детективы НАБУ ходатайствовали о наложении ареста на ранее изъятое имущество фигурантов в рамках расследования возможного хищения на тендерах по закупке товаров, стоимость которых была завышена как минимум в два раза.

По версии следствия, исполняющий обязанности директора порта Виталий Жуковский, его первый заместитель Роман Инде и и.о. замдиректора по материально-техническому обеспечению Олег Трайдакало (ранее начальник отдела материально-технического обеспечения), вероятно, завладели имуществом порта.

Детектив указывал, что в период 2017-2018 годов победителями большинства тендеров порта "Южный" были как минимум 14 частных компаний. Досудебным расследованием установлено, что указанные общества связаны между собой и контролируются руководством порта. Поставку товаров, работ и услуг в порт координирует Жуковский через бывшего директора одной из частных компаний, который является его давним партнером по ведению хозяйственной деятельности.

В бюро считают, что по указанию указанных лиц руководства порта "Южный" работники предприятия и тендерный комитет готовят тендерную документацию под заранее определенный товар и победителя, то есть включает дискриминационные условия, а также отклоняет ценовые предложения других участников торгов.

Также по указанию Жуковского и Трайдакало, сообщают в НАБУ, работники отдела материально-технического обеспечения порта передают сведения о потребности в закупке товаров, работ или услуг должностным лицам указанных выше субъектов хозяйствования для поиска реальных поставщиков, формирования завышенной цены закупки товаров, работ или услуг через указанные предприятия для порта "Южный".

С 10 апреля 2017 года по 23 апреля 2018 года указанные общества выиграли более 50 тендеров в порту "Южный" на общую сумму почти 306 млн гривен, сумма завышения стоимости товаров, работ, услуг составляет более 152 млн грн.

По версии следствия, закупка товаров, работ, услуг осуществляется с использованием транзитных предприятий. Разница между ценой поставки заказчику и ценой закупки у реального производителя составляет более 100%, то есть цена завышается более чем в 2 раза, а на отдельные виды товаров цена завышена в 5 раз.

Напомним, 23 мая текущего года НАБУ провело обыски на территории порта.

Причины проведения следственных действий названы не были.