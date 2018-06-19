НАБУ підозрює керівництво порту Южний в розкраданні понад 152 млн гривень

Суд наклав арешт на раніше вилучене майно фігурантів справи

Національне антикорупційне бюро підозрює керівництво Державного підприємства "Морський транспортний порт "Южний" (Одеська обл) в розкраданні понад 152 млн гривень. Про це свідчать рішення Солом'янського суду Києва від 30 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами суду, детективи НАБУ клопотали про накладення арешту на раніше вилучене майно фігурантів у рамках розслідування можливого розкрадання на тендерах по закупівлі товарів, вартість яких була завищена як мінімум в два рази.

За версією слідства, виконуючий обов'язки директора порту Віталій Жуковський, його перший заступник Роман Інде та в. о. заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню Олег Трайдакало (раніше начальник відділу матеріально-технічного забезпечення), ймовірно, заволоділи майном порту.

Детектив вказував, що в період 2017-2018 років переможцями більшості тендерів порту "Южний" були як мінімум 14 приватних компаній. Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені суспільства пов'язані між собою і контролюються керівництвом порту. Постачання товарів, робіт та послуг в порт координує Жуковський через колишнього директора однієї з приватних компаній, який є його давнім партнером по веденню господарської діяльності.

В бюро вважають, що за вказівкою зазначених осіб керівництва порту "Южний" працівники підприємства і тендерний комітет готують тендерну документацію під заздалегідь визначений товар і переможця, тобто містить дискримінаційні умови, а також відхиляє цінові пропозиції інших учасників торгів.

Також за вказівкою Жуковського і Трайдакало, повідомляють у НАБУ, працівники відділу матеріально-технічного забезпечення порту передають інформацію про потреби у закупівлі товарів, робіт або послуг посадовим особам вказаних вище суб'єктів господарювання для пошуку реальних постачальників, формування завищеної ціни закупівлі товарів, робіт чи послуг через зазначені підприємства для порту "Южний"

З 10 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року зазначені товариства виграли понад 50 тендерів в порту "Южний" на загальну суму майже 306 млн гривень, сума завищення вартості товарів, робіт, послуг становить понад 152 млн грн.

За версією слідства, закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється з використанням транзитних підприємств. Різниця між ціною поставки замовнику і ціною закупівлі реального виробника становить більше 100%, тобто ціна підвищується більш ніж в 2 рази, а на окремі види товарів ціна завищена у 5 разів.

Нагадаємо, 23 травня поточного року НАБУ провело обшуки на території порту.

Причини проведення слідчих дій названі не були.