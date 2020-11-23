ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НАБУ подозревает руководителя Госрезерва в растрате 2,8 млн гривен

Автор: Анастасия Рокитна

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва в Сумской области о подозрении. Его подозревают в растрате зерна на сумму более 2,8 млн гривен.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в ноябре 2020 года и.о. директора филиала, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны.

"Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью свыше 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правоохранители также предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.

Напомним, на складах Госрезерва в Тернопольской области во время проверки не досчитались почти 2700 вагонов зерна. Сумма ущерба оценивается в более 800 миллионов гривен.

Кроме того, хищение в оборонной сфере на 19 миллионов гривен, выделенных на модернизацию военной части, правоохранители разоблачили в Винницкой области.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГосрезервНАБУ