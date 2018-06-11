НАБУ підозрює нардепа Остапчука в приховуванні інформації про нерухомість

За даними слідства, Остапчук проживає в будинку, який не було вказано у декларації нардепа

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює нардепа від групи "Відродження" Віктора Остапчука у приховуванні інформації про володіння житловим будинком. Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на постанову Солом'янського райсуду Києва.

Повідомляється, що згідно декларації Остапчук проживає в харківській квартирі. Однак НАБУ встановило, що нардеп з родиною проживає у приватному будинку, що не відображено в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки. У лютому цього року НАБУ отримало доступ до даних з мобільних номерів Остапчука та його дружини за три роки.

Передбачається, що мова йде про будинок площею 635 кв. метрів, який був задекларований тільки в лютому 2018 року. За словами нардепа, документи на будинок були оформлені у квітні 2017 року.

Зазначимо, Остапчук в 2005-2012 роках був начальником Південної залізниці. З 2012 року є нардепом. До парламенту останнього скликання обирався по мажоритарному округу в Харківській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ перевірять рух коштів на банківських рахунках колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.