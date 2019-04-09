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НАБУ подвело итоги марта

Новости » Общество    09.04.2019 - 11:16
НАБУ подвело итоги марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств

По состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств, в рамках которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

В марте подозреваемыми стали девять участников коррупционной схемы по хищению особо ценной земли в Киево-Святошинском районе, среди которых должностные лица Национальной академии аграрных наук Украины, Госземагентства в Киевской области и сотрудник Службы безопасности Украины.

Также НАБУ объявило о подозрении 5 лицам в растрате 2,225 млн долларов (55,5 млн грн) "Спецтехноэкспорта". Среди них - действующий руководитель госкомпании и ряд бывших должностных лиц этого учреждения.

В частности, в НАБУ напомнили, что мэру Одессы Геннадию Труханову также объявили о подозрении во внесении недостоверной информации в электронных деклараций за 2015 и 2016 годы.

Завершено расследование ряда резонансных уголовных производств. В частности, речь идет о фактах:

  • задача более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который входит в состав концерна "Укроборонпром" (ч.2. ст.364 УК Украины);
  • завладение депутатом Киевского городского совета, экс-секретарем земельной комиссии, шестью земельными участками в столице стоимостью свыше 2,5 млн гривен (ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст.358 УК Украины);
  • получение тремя сотрудниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долларов (ч.4. ст.368 УК Украины).

Напомним, НАБУ расследует уголовное дело об отказе свидетеля от дачи показаний во время досудебного расследования и судебного рассмотрения дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

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