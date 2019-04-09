НАБУ открыло производство против свидетеля по делу Труханова

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Дело завели из-за того, что свидетель отказался от дачи показаний

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уголовное производство об отказе свидетеля от дачи показаний во время досудебного расследования и судебного рассмотрения дела против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

В постановлении суда от 5 апреля говорится, что данные в ЕРДР внесли 4 марта. Этот свидетель был вызван для допроса в Малиновский суд Одессы 25 февраля 2019 года.

Суд выяснил, что среди обвиняемых нет членов семьи или близких родственников свидетеля. Основания отказываться от дачи показаний в суде отсутствовали.

В то же время известно, что во время досудебного расследования 18 мая 2018 этот свидетель отказался давать показания со ссылкой на ст.63 Конституции. А именно, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников.

Детектив НАБУ по постановлению суда получил временный доступ к материалам судебного дела Труханова: журнала судебного заседания от 25.02.2019, протокола судебного заседания от 25.02.2019, технической записи судебного заседания от 25.02.2019, памятки о правах и обязанностях свидетеля.

По данным журналистов, 25 февраля 2019 в суде допрашивали четверых свидетелей. Это Татьяна Кузнецова, экс-директор фирмы "Регионконсалтсити", которая на заказ изготавливала техническую документацию на админздание завода "Краян". Второй свидетель - руководитель одесского отделения партии " Демократический альянс Юрий Дьяченко, который в 2016 г. проводил видеофиксацию заседаний депутатских комиссий Одесского городского совета. Другие двое свидетелей - оценщик Вячеслав Суслов и Валентин Сенюк, который работал представителем завода по изготовлению окон и выполнял заказы по изготовлению окон для здания.

РБК-Украина писало, что в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод" Краян " за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

В деле фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личной поруки.