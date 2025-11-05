НАБУ подає вибіркову інформацію у справі закупівель дронів Держспецзв’язку, - Мокренко

Про це заявив один із фігурантів справи, посадовець Держспецзв’язку Володимир Мокренко, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню " Телеграф ".

Як розповів посадовець виданню, детективи не врахували, що закупівлі здійснювалися у час, коли подібні процедури з дронами ще не були унормовані - Держспецзв’язку орієнтувалося на наявне тоді законодавство, зокрема закон "Про публічні закупівлі". Також усі рішення ухвалювалися колегіально, наголошує він.

"Важливо розуміти, що у 2023 році чіткої, затвердженої урядом процедури закупівель дронів ще не існувало. Це була нова категорія техніки, попит на яку зріс у десятки разів. Ми орієнтувалися на норми закону "Про публічні закупівлі" з урахуванням воєнного стану, проводили маркетингові дослідження, залучали десятки підприємств, щоб визначити реальні ціни та технічні параметри. Усі ці матеріали є", - заявив Мокренко.

Посадовець наголосив, що рішення про закупівлю ухвалював не він особисто - це був колегіальний процес за участі представників Генштабу і Кабміну.

"До комісії, яка затверджувала рішення, входили представники Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, самої Держспецзв’язку та інших державних органів. Ми діяли прозоро, за погодженими процедурами й з повним документальним супроводом", - заявив Мокренко.

Він зауважив, що сума у "30 мільярдів", яка фігурує в обвинуваченні, є хибною і значно перебільшеною: "У публічних заявах НАБУ фігурує сума "30 мільярдів гривень". Це некоректно. Закупівлі здійснювались не з цих коштів, а зі спеціального фонду, який становив близько 10 млрд гривень", - наголошує посадовець.

Коментуючи заяви НАБУ про те, що ціни нібито були завищені на 70-90%, Мокренко пояснив, що детективи чомусь вибірково аналізують документи і не враховують низку суттєвих деталей.

"Під час війни не існувало стабільного ринку дронів. Ціни змінювалися ледь не щотижня. Крім того, у контракти входили не лише самі апарати, а й сервіс, доставка, страхування, комплектуючі, навчання операторів. Коли НАБУ просто порівнює нашу ціну з "ринковою", воно ігнорує весь цей контекст. До того ж у матеріалах справи, на жаль, частину документів не враховано або представлено вибірково. Наприклад, не всі протоколи засідань комісії долучено, хоча саме вони підтверджують, що рішення були колегіальними. Не враховано результати маркетингових досліджень, які проводились із залученням десятків компаній", - заявив Мокренко.

Він підкреслив, що підрядники робили допоставки дронів та повернення коштів, що фактично зменшувало загальну вартість одиниці техніки - це також не було враховано детективами.

"Тобто навіть із суто економічної точки зору звинувачення про "завищення ціни" не витримують критики. Варто зазначити, що нині виробники після виконання контрактів або в процесі їх реалізації, часто перераховують кошти й додатковими угодами зменшують суми контрактів, аби дотриматися вимог законодавства щодо прибутковості. Станом на 2025 рік економія за такими процедурами перевищує чотири мільярди гривень", - наголошує Мокренко.