НАБУ подает выборочную информацию по делу закупок дронов Госспецсвязи, - Мокренко

Материалы НАБУ по расследованию о якобы завышении стоимости беспилотников, закупленных Госспецсвязи в 2023 году, подают неполную и искаженную картину, а документы проанализированы выборочно.

Об этом заявил один из фигурантов дела, чиновник Госспецсвязи Владимир Мокренко, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию " Телеграф ".

Как рассказал чиновник изданию, детективы не учли, что закупки осуществлялись во время, когда подобные процедуры с дронами еще не были нормированы - Госспецсвязи ориентировалось на имеющееся тогда законодательство, в частности закон "О публичных закупках". Также все решения принимались коллегиально, отмечает он.

"Важно понимать, что в 2023 году четкой, утвержденной правительством процедуры закупок дронов еще не существовало. Это была новая категория техники, спрос на которую вырос в десятки раз. Мы ориентировались на нормы закона "О публичных закупках" с учетом военного положения, проводили маркетинговые исследования, привлекали десятки предприятий, чтобы определить реальные цены и технические параметры. Все эти материалы есть", - заявил Мокренко.

Чиновник подчеркнул, что решение о закупке принимал не он лично - это был коллегиальный процесс с участием представителей Генштаба и Кабмина.

"В комиссию, которая утверждала решение, входили представители Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, самой Госспецсвязи и других государственных органов. Мы действовали прозрачно, по согласованным процедурам и с полным документальным сопровождением", - заявил Мокренко.

Он отметил, что сумма в "30 миллиардов", которая фигурирует в обвинении, является ложной и значительно преувеличенной: "В публичных заявлениях НАБУ фигурирует сумма "30 миллиардов гривен". Это некорректно. Закупки осуществлялись не из этих средств, а из специального фонда, который составлял около 10 млрд гривен", - отмечает чиновник.

Комментируя заявления НАБУ о том, что цены якобы были завышены на 70-90%, Мокренко пояснил, что детективы почему-то выборочно анализируют документы и не учитывают ряд существенных деталей.

"Во время войны не существовало стабильного рынка дронов. Цены менялись чуть ли не каждую неделю. Кроме того, в контракты входили не только сами аппараты, но и сервис, доставка, страхование, комплектующие, обучение операторов. Когда НАБУ просто сравнивает нашу цену с "рыночной", оно игнорирует весь этот контекст. К тому же в материалах дела, к сожалению, часть документов не учтена или представлена выборочно. Например, не все протоколы заседаний комиссии приобщены, хотя именно они подтверждают, что решения были коллегиальными. Не учтены результаты маркетинговых исследований, которые проводились с привлечением десятков компаний", - заявил Мокренко.

Он подчеркнул, что подрядчики делали допоставки дронов и возврат средств, что фактически уменьшало общую стоимость единицы техники - это также не было учтено детективами.

"То есть даже с чисто экономической точки зрения обвинения о "завышении цены" не выдерживают критики. Стоит отметить, что сейчас производители после выполнения контрактов или в процессе их реализации, часто перечисляют средства и дополнительными соглашениями уменьшают суммы контрактов, чтобы соблюсти требования законодательства по прибыльности. По состоянию на 2025 год экономия по таким процедурам превышает четыре миллиарда гривен", - отмечает Мокренко.