Национальное антикоррупционное бюро накануне рассмотрения Высшим антикоррупционным судом жалобы экс-нардепа Виктора Чумака на закрытие дела "Роттердам+" перешло к открытому давлению на суд.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в колонке на сайте "Обозреватель".

"22 сентября НАБУ опубликовало статью о расследовании дела "Роттердам+". Детективы НАБУ фактически обвиняют прокурора САП в необоснованном закрытии уголовного дела. Учитывая, что завтра, 23 сентября запланировано судебное слушание по вопросу законности закрытия дела САП, данное заявление НАБУ выглядит как попытка оказать давление на суд", - отмечает адвокат.

Также в обнародованном накануне судебного заседания заявлении НАБУ напрямую обвиняет участников дела еще до вынесения решения суда по сути.

"Это грубое нарушение представителями НАБУ презумпции невиновности, закрепленной в Конституции Украины, не говоря о разглашении материалов дела на этапе его досудебного расследования", - отмечает Дригваль.

Она напомнила, что значительная часть обвинений детективов в деле "Роттердам+" строиться на предположении и неустановленных фактах, которые никем и ничем не подтверждены.

"Формировать допущения на этапе досудебного расследования и потом доказывать их или опровергать - это правильно и допустимо. Но, согласно, высшему закону публично обвинять кого-либо, не имея доказательств, когда вина не установлена, когда большая часть - это догадки и предположения - нельзя", - подчеркнула Дригваль.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.