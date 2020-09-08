Инициатор дела "Роттердам+" не явился в суд, - адвокат

Фото: Виктор Чумак (РБК-Украин)

На суд не явился также и прокурор САП, уведомив судью о занятости в другом процессе

Инициатор расследования "Роттердам+", бывший народный депутат Виктор Чумак не явился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для рассмотрения своей жалобы на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть дело, передает корреспондент из зала суда.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль по итогу судебного заседания 8 августа.

По ее словам, защите неизвестно, чем Чумак аргументировал свой иск в ВАКС, не имея при этом доступа к материалам расследования и выводам экспертизы, которые не подтвердили наличие убытков.

Представители Чумака на суде от комментариев отказались.

На суд не явился также и прокурор САП, уведомив судью о занятости в другом процессе. Из-за отсутствия прокурора суд отложил рассмотрение жалобы Чумака.

"В связи с тем, что участие прокурора является обязательным в данном случае, откладываем рассмотрение дела на 14 сентября", - сообщила следственная судья Екатерина Широкая на заседании 8 сентября.

По словам Дригваль, НАБУ вступило в коллаборацию с экс-нардепом в попытках оспорить законное решение САП о закрытии дела.

Адвокат уточнила, что Чумак оспаривает закрытие дела в качестве лица, на основании заявления которого в 2017 г. было начато расследование. У стороны защиты есть сомнения на счет законности действий Чумака.

"Во-первых, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность подачи этой жалобы лично заявителем, а не его представителями. Второй вопрос: у нас до сих пор остается открытым вопрос относительно законности наличия самого постановления прокурора о закрытии производства у Чумака как заявителя", - отметила Дригваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.