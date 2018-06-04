В НАБУ передали дело экс-главы Гослесагенства времен Януковича

В Антикоррупционном бюро получили дело экс-председателя Гослесагенства Виктора Сивца

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уголовное производство по подозрению экс-председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивца и его жены Марины Журавлевой в легализации доходов, полученных преступным путем, и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает портал "Слово и Дело" со ссылкой на решение Соломенского районного суда города Киева.

Отметим, в мае 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Виктору Сивцу и его жене.

Расследованием было установлено, что экс-чиновник по предварительному сговору со своей женой и другими неустановленными лицами в 2011-2014 годах систематически получали неправомерную выгоду в виде денежных средств от иностранных субъектов предпринимательской деятельности за получение возможности закупки в Украине древесины и лесопродукции на общую сумму более 140 млн гривен. В дальнейшем деньги были легализованы через схему использования подконтрольных оффшорных компаний. Следователям удалось выявить указанные счета и в дальнейшем арестовать денежные средства, полученные преступным путем в сумме более 3 млн долларов.

Напомним, как сообщалось, в ноябре 2017 года Интерпол решил снять Сивца с международного розыска.

Причиной такого решения международной организации уголовной полиции стал отказ украинского суда применить к Сивцу меру пресечения в виде содержания под стражей.