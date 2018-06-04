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В НАБУ передали справу екс-голови Держлісагентства часів Януковича

НовиниПолітика    04.06.2018 - 11:31

Антикорупційне бюро отримало справу екс-голови Держлісагентства Віктора Сівця

Генеральна прокуратура України (ГПУ) передала в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) кримінальне провадження за підозрою екс-голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця та його дружини Марини Журавльової в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє портал "Слово і Діло" з посиланням на рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

Відзначимо, в травні 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру Віктору Сівцю і його дружині.

Розслідуванням було встановлено, що екс-чиновник за попередньою змовою зі своєю дружиною та іншими невстановленими особами в 2011-2014 роках систематично отримували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від іноземних суб'єктів підприємницької діяльності за отримання можливості закупівлі в Україні деревини та лісопродукції на загальну суму понад 140 млн гривень. Надалі гроші були легалізовані через схему використання підконтрольних офшорних компаній. Слідчим вдалося виявити зазначені рахунки і надалі заарештувати кошти, отримані злочинним шляхом в сумі понад 3 млн доларів.

Нагадаємо, як повідомлялося, в листопаді 2017 року Інтерпол вирішив зняти Сівця з міжнародного розшуку.

Причиною такого рішення міжнародної організації кримінальної поліції стала відмова українського суду застосувати до Сівцю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Теги публікації: ГПУ, НАБУ, Гослесагентство, Янукович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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