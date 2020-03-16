НАБУ открыло уголовное производство из-за политического преследования Порошенко, - адвокат

Фото: Илья Новиков (УНИАН)

Адвокат надеется, что "диалог с НАБУ будет продуктивным и результативным"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает РБК-Украина.

По его словам, НАБУ будет расследовать, в частности, так называемые "пленки Трубы", которые доказывают заказной характер многочисленных уголовных производств, которые "наплодило" ведомство под руководством экс-директора ГБР.

"Заявление было подано еще летом прошлого года относительно действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ имеет в своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, что следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", - отметил Новиков.

Адвокат надеется, что "диалог с НАБУ будет продуктивным и результативным". В команде Порошенко рассчитывают, что все люди, которые так или иначе "злоупотребляли своим влиянием, понесут законную ответственность".

В то же время, адвокат Игорь Головань добавил, что государственные органы очень неохотно реагируют на расследование информации, которую уличили записи из кабинета Романа Трубы.

"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать предполагаемых участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системную организацию из высоких властных кабинетов - в том числе и из кабинетов в Офисе президента - политических преследований Петра Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные - привлечены к установленной законом ответственности", - подчеркнул адвокат Головань.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор Чумак назвал подозрения ГБР в деле Порошенко необоснованными.