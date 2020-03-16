НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат

Фото: Ілля Новіков (УНІАН)

Адвокат сподівається, що "діалог з НАБУ буде продуктивним і результативним"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування п‘ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, передає РБК-Україна.

За його словами, НАБУ буде розслідувати, зокрема, так звані "плівки Труби", які доводять замовний характер численних кримінальних проваджень, які "наплодило" відомство під керівництвом екс-директора ДБР.

"Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має в своїй компетенції оцінити їх дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання по політичному переслідуванню Петра Порошенка, які їм ставилися", - зазначив Новіков.

В команді Порошенка розраховують, що всі люди, які так чи інакше "зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність".

Водночас, адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку викрили записи із кабінету Романа Труби.

"Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів з кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати імовірних учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організацію з високих владних кабінетів - в тому числі і з кабінетів в Офісі президента - політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз просуваємося вперед в напрямі того, щоб всі факти були розслідувані, а винні притягнені до встановленої законом відповідальності", - наголосив адвокат Головань.

Як додатково повідомили адвокати Порошенка, у НАБУ відбулася бесіда зі слідчими детективами, які розслідують "плівки Труби" в контексті політичного переслідування п‘ятого президента.

"Петро Порошенко дав показання і ми наполягли на тому, щоб було зафіксовано все, що в нас відбувалося у зв’язку з цими справами. Слідчі запевнили нас, що будуть вжиті всі необхідні заходи й буде перевірено, хто саме був на цих плівках, які були начебто записані в кабінеті Труби, який вплив бесіди з ним в Офісі президента мала вплив на ці справи", - уточнив Ілля Новіков.

Своєю чергою, Ігор Головань додав, що в команді адвокатів сподіваються, що детективи НАБУ будуть реально розслідувати факти політичного переслідування Петра Олексійовича з боку Державного бюро розслідування.

Нагадаємо, раніше тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора України Віктор Чумак назвав підозри ДБР у справі Порошенка необгрунтованими.