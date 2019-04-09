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НАБУ відкрило провадження проти свідка у справі Труханова

Новини » Політика    09.04.2019 - 09:32
НАБУ відкрило провадження проти свідка у справі Труханова
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна/Віталій Носач)

Справу завели через те, що свідок відмовився від дачі показань

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне провадження про відмову свідка від дачі показань під час досудового розслідування та судового розгляду справи проти мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

В ухвалі суду від 5 квітня йдеться, що дані до ЄРДР внесли 4 березня. Цей свідок був викликаний для допиту в Малиновський суд Одеси 25 лютого 2019.

Суд з’ясував, що серед обвинувачених немає членів сім’ї чи близьких родичів свідка. Особа заявила, що підстави відмовлятися від давання показань у суді відсутні.

Водночас відомо, що під час досудового розслідування 18 травня 2018 цей свідок відмовився давати показання з посиланням на ст.63 Конституції. А саме, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів.

Детектив НАБУ за ухвалою суду отримав тимчасовий доступ до матеріалів судової справи Труханова: журналу судового засідання від 25.02.2019, протоколу судового засідання від 25.02.2019, технічного запису судового засідання від 25.02.2019, пам’ятки про права та обов’язки свідка.

За даними журналістів, 25 лютого 2019 в суді допитувалося четверо свідків. Це Тетяна Кузнєцова, екс-директор фірми "Регіонконсалтсіті", яка на замовлення виготовляла технічну документацію на адмінбудівлю заводу "Краян". Другий свідок - керівник одеського осередку партії Демократичний альянс Юрій Дяченко, який у 2016 р. проводив відеофіксацію засідань депутатських комісій Одеської міської ради.  Інші двоє свідків - оцінювач В’ячеслав Суслов і Валентин Сенюк, який працював представником заводу з виготовленню вікон і виконував замовлення з виготовлення вікон для будівлі.

РБК-Україна писало, що в вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівля, яке раніше належало ДП "Завод" Краян ", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші "продавець" намагався перерахувати фіктивної компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

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