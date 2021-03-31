НАБУ открыло еще одно дело против Олейника

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внесло в реестр досудебных расследований еще одно уголовное производство в котором фигурирует экс-глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. Дело касается приватизации Аульской хлоропереливной станции.
Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением.
Как выяснили журналисты, воспользовавшись отпуском тогдашнего главы Днепропетровского областного совета Глеба Пригунова, его заместитель Святослав Олейник собрал сессию, на которой было принято решение о приватизации "АХП". Вскоре станцию купило "Агентство Мега Плюс", которое связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, НАБУ также ведет следствие по факту возможного получения Святославом Олейником взятки от соучредителя компании "УПС" Тараса Палия.