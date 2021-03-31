НАБУ открыло еще одно дело против Олейника
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внесло в реестр досудебных расследований еще одно уголовное производство в котором фигурирует экс-глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник. Дело касается приватизации Аульской хлоропереливной станции.
Об этом сообщает местное издание "Наше місто", публикуя копию соответствующей выписки из реестра.
Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением.
Как выяснили журналисты, воспользовавшись отпуском тогдашнего главы Днепропетровского областного совета Глеба Пригунова, его заместитель Святослав Олейник собрал сессию, на которой было принято решение о приватизации "АХП". Вскоре станцию купило "Агентство Мега Плюс", которое связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, НАБУ также ведет следствие по факту возможного получения Святославом Олейником взятки от соучредителя компании "УПС" Тараса Палия.
Также детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.