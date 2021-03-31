НАБУ відкрило ще одну справу проти Олійника
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внесло у реєстр досудових розслідувань ще одне кримінальне провадження в якому фігурує екс-глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Справа стосується приватизації Аульської хлоропереливної станції.
Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто", публікуючи копію відповідної виписки з реєстру.
Справа про приватизацію "АХП" кваліфікували по статті 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем.
Як з'ясували журналісти, скориставшись відпусткою тодішнього голови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова, його заступник Святослав Олійник зібрав сесію, на якій було прийнято рішення про приватизацію "АХП". Незабаром станцію купило "Агентство Мега Плюс", яке пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, НАБУ також веде слідство за фактом можливого отримання Святославом Олійником хабаря від співзасновника компанії "УПС" Тараса Палія.
Крім того, детективи зацікавилися майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.