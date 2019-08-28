НАБУ відкрило справу проти екс-начальника поліції Одеської області

Фото: Дмитро Головін (facebook.com/Дмитрий Головін)

Його підозрюють в недекларуванні 2 млн гривень у 2017 році

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розслідують недекларування екс-главою Нацполіції Одеської області Дмитром Головіном понад 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Зазначається, що розслідування стосується неподання відомосте у декларацію за 2017 рік.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що НАБУ та САП розслідують можливе недекларування експосадовцем Національної поліції Одеської області статків на суму понад 2 млн грн за 2017 рік", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відомості до ЄРДР внесені в грудні 2018 року на виконання рішення суду.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд залишив екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна під домашнім арештом.

В кінці липня Солом'янський районний суд Києва обрав для Головіна як запобіжний захід домашній арешт. Згідно з рішенням екс-начальник поліції Одеської області зобов'язаний цілодобово носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Дмитру Головіну оголошено звинувачення згідно з ч. 5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.