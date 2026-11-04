НАБУ опублікувало нові "плівки" у справі "Карфаген" (відео)

Подробиці справи НАБУ виклало у відео. Організував групу чоловік, якого раніше вже не раз засуджували. Він залучив до справи не лише силовиків, а й представників кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців працювали шахрайські кол-центри. Вони ошукували громадян України та іноземців.

Під їхнім захистом також продавали наркотики, незаконно виготовляли контрафактні цигарки і підроблену іноземну валюту.

Крім того, учасники організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах групи.

До складу організації залучили щонайменше 12 осіб.

Що відомо про справу "Карфаген" та звільнення Кравченка

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відставку після операції "Карфаген".

За словами співрозмовників видання, спершу він кілька днів захищався, а після зустрічі на Банковій оголосив про відхід.

Нагадаємо, що 15 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення Кравченка.

Через два дні він доручив виконувати обов'язки генпрокурора керівнику Хмельницької обласної прокуратури Антону Ковальському, який у першій заяві пообіцяв завершити кадрові процедури щодо працівників прокуратури через "Карфаген".