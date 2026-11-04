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НАБУ опублікувало нові "плівки" у справі "Карфаген" (відео)

15:23 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: НАБУ опублікувало відео про нову злочинну організацію (Віталій Носач, РБК-Україна)

НАБУ оприлюднило відео плівок про нову злочинну організацію, яка давала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів. У схему залучили чинних посадовців СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАБУ.

Подробиці справи НАБУ виклало у відео. Організував групу чоловік, якого раніше вже не раз засуджували. Він залучив до справи не лише силовиків, а й представників кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців працювали шахрайські кол-центри. Вони ошукували громадян України та іноземців.

Під їхнім захистом також продавали наркотики, незаконно виготовляли контрафактні цигарки і підроблену іноземну валюту.

Крім того, учасники організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах групи.

До складу організації залучили щонайменше 12 осіб.

Що відомо про справу "Карфаген" та звільнення Кравченка

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відставку після операції "Карфаген".

За словами співрозмовників видання, спершу він кілька днів захищався, а після зустрічі на Банковій оголосив про відхід.

Нагадаємо, що 15 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення Кравченка.

Через два дні він доручив виконувати обов'язки генпрокурора керівнику Хмельницької обласної прокуратури Антону Ковальському, який у першій заяві пообіцяв завершити кадрові процедури щодо працівників прокуратури через "Карфаген".

Також ми писали, що НАБУ назвало причетними до справи посадовців СБУ, поліції та ОГП.

За даними слідства, за щомісячну плату учасники угруповання гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

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