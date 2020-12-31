НАБУ: Офис генпрокурора пытается защитить Злочевского

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что судебная система и Офис генпрокурора пытаются защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление. Речь идет о деле рекордной взятки.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

По данным НАБУ, Злочевский в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом организовал подкуп руководителей НАБУ и САП для закрытия против него производства.

"Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за которого министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление", - говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года, но по данным бюро, Печерский районный суд города Киева принял решение, которым "фактически обязал генерального прокурора забрать производство в НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования".

"Решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро другим органам досудебного расследования", - говорится в заявлении.

Напомним, в серпе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

Отметим, что Злочевскому объявили подозрение в деле о рекордной взятке.