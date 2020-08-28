НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует закрытие так называемого дела "Роттердам+". Решение о закрытии дела принял процессуальный руководитель из Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что расследование было на завершающей стадии, а детективы НАБУ собрали доказательства виновности подозреваемых. В деле было шестеро подозреваемых. Им инкриминировалось нанесение почти 19 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии.

В бюро утверждают, что прокурор САП ни разу не истребовал материалы для изучения и не выяснял у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательства вины подозреваемых. А два дня назад вообще обсуждал, как двигаться по делу далее.

"Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом, сделал невозможным наказание виновных", - говорится в сообщении.

В связи с этим НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам+" перед руководством САП и генеральным прокурором.

Напомним, одним из подозреваемых в деле "Роттердам+" был бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Роттердам+" - это методика определения стоимости угля для ТЭС при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.

Прекратила действие, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии.

В марте 2017 года НАБУ начало расследование по факту злоупотребления чиновниками НКРЭКУ при утверждении этой формулы, в Евросоюзе уголовное дело назвали вмешательством в работу регулятора.

В мае 2019 президент Владимир Зеленский на встрече с руководством НАБУ и САП призвал показать результаты в расследовании резонансных коррупционных преступлений. Почти через три месяца подозрения по делу "Роттердам+" сообщили шести лицам.

Летом 2020 года руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что у следствия отсутствует заключение экспертизы, которое подтверждает нанесение почти 19 млрд гривен убытков.