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НАБУ обыскивает помещения Государственной судебной администрации в Киеве

Новости » Политика    09.04.2019 - 14:41
НАБУ обыскивает помещения Государственной судебной администрации в Киеве
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Обыски проводятся по подозрению присвоения бюджетных средств

Детективы Национального анстикорупційного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Отмечается, что следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года.

НАБУ обыскивает помещения Государственной судебной администрации в Киеве

РБК-Украина писало, что в морском порту Бердянска сотрудники НАБУ проводили обыски. НАБУ заинтересовала документация администрации морских портов Украины, что касается приобретения автокрана стоимостью около 2,4 млн гривен.

Кроме того, недавно детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) в Киеве в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн гривен.

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