ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ обшукує приміщення Державної судової адміністрації в Києві

Новини » Політика    09.04.2019 - 14:41
НАБУ обшукує приміщення Державної судової адміністрації в Києві
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Обшуки проводяться за підозрою привласнень бюджетних коштів

Детективи Національного анстикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook

Зазначається, що слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету.

Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року.

НАБУ обшукує приміщення Державної судової адміністрації в Києві

РБК-Україна писало, що у морському порту Бердянська співробітники НАБУ проводили обшуки. НАБУ зацікавила документація адміністрації морських портів України, що стосується придбання автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

Крім того, нещодавно детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводили обшуки в приміщенні Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА) в Києві в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн гривень.

Офіс польського телеканалу в Мінську обшукували силовики НАБУ проводить обшук у Нацагентстві з розшуку та управління активами
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України НАБУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся