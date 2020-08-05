НАБУ обязали открыть дело в отношении возможных злоупотреблений Олейника

Судья Высшего антикоррупционного суда обязал НАБУ зарегистрировать заявление ряда общественных организаций относительно возможных злоупотреблений служебным положением в 2014-2015 гг. со стороны нынешнего главы Днепропетровской ОГА Святослава Олейникова.

Об этом говорится из выписки из реестра досудебных расследований, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

В частности, отмечается, что Олейник, будучи на то время замглавы ДнепрОГА якобы оказывал влияние на правоохранителей и судебную систему.

Активисты ссылаются на резонансное экс-руководителя налоговой полиции Сергея Пенькова, который рассказал о коррупции в ОГА, и заявляют о том, что ждут от НАБУ оперативного и тщательного расследования всех действий Олейника.

Напомним, Святослав Олейник избран председателем Днепропетровского областного совета 8 ноября 2019 года. До этого был первым заместителем председателя Днепропетровского областного совета.