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НАБУ обязали открыть дело в отношении возможных злоупотреблений Олейника

Днепр, Среда 05 августа 2020 20:06
НАБУ обязали открыть дело в отношении возможных злоупотреблений Олейника
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Олейник, будучи замглавы ДнепрОГА якобы оказывал влияние на правоохранителей

Судья Высшего антикоррупционного суда обязал НАБУ зарегистрировать заявление ряда общественных организаций относительно возможных злоупотреблений служебным положением в 2014-2015 гг. со стороны нынешнего главы Днепропетровской ОГА Святослава Олейникова.

Об этом говорится из выписки из реестра досудебных расследований, копия которого оказалась в распоряжении РБК-Украина.

В частности, отмечается, что Олейник, будучи на то время замглавы ДнепрОГА якобы оказывал влияние на правоохранителей и судебную систему.

Активисты ссылаются на резонансное экс-руководителя налоговой полиции Сергея Пенькова, который рассказал о коррупции в ОГА, и заявляют о том, что ждут от НАБУ оперативного и тщательного расследования всех действий Олейника.

Напомним, Святослав Олейник избран председателем Днепропетровского областного совета 8 ноября 2019 года. До этого был первым заместителем председателя Днепропетровского областного совета.

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