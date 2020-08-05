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НАБУ зобов’язали відкрити справу щодо можливих зловживань Олійника

Дніпро, Середа 05 серпня 2020 20:06
НАБУ зобов’язали відкрити справу щодо можливих зловживань Олійника
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Олійник, будучи заступником голови ДнепрОГА нібито чинив вплив на правоохоронців

Суддя Вищого антикорупційного суду зобов'язав НАБУ зареєструвати заяву ряду громадських організацій щодо можливих зловживань службовим становищем в 2014-2015 рр. з боку нинішнього глави Дніпропетровської ОДА Святослава Олейникова.

Про це йдеться з виписки з реєстру досудових розслідувань, копія якого виявилася в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, відзначається, що Олійник, будучи на той час заступником голови ДнепрОГА нібито чинив вплив на правоохоронців і судову систему.

Активісти посилаються на резонансне екс-керівника податкової поліції Сергія Пенькова, який розповів про корупцію в ОДА, і заявляють про те, що чекають від НАБУ оперативного і ретельного розслідування всіх дій Олійника.

Нагадаємо, Святослав Олійник обраний головою Дніпропетровської обласної ради 8 листопада 2019 року. До цього був першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради.

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Новини України ФК ДніпроНАБУСвятослав Олейник
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