НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского

Фото: Денис Дзензерский (facebook.com-denys.dzenzerskyy)

Экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 5 декабря 2019 года

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Дениса Дзензерского от партии "Народный фронт". Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передает РБК-Украина.

Указано, что экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 5 декабря прошлого года.

Ему предъявлено подозрение по ч.1 ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Мера пресечения Дзензерскому не избиралась.

Напомним, 19 ноября 2019 года Дзензерскому объявили о подозрении в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы. По данным следствия, он с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

Отметим, в феврале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ выводы по результатам полной проверки деклараций Дзензерского. Согласно выводам агентства, бывший нардеп был должен банкам почти 5 млрд гривен.

В марте 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий рассказывал о планах доработать представление на Дзензерского.