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НАБУ объявило о подозрении экс-гендиректору "Чернобыльский спецкомбинат"

Новости » Политика    10.04.2019 - 13:14
НАБУ объявило о подозрении экс-гендиректору "Чернобыльский спецкомбинат"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время закупки топлива на предприятие нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен

НАБУ сообщило о подозрении бывшему генеральному директору Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат", злоупотребления которого во время закупки топлива на предприятие нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу САП.

В 2016 году директор госпредприятия подписал ряд соглашений о поставках топлива с победителем аукциона - частным предприятием.

"Однако в дальнейшем, вопреки условиям подписанных договоров и п.2 ч.4 ст.36 Закона Украины "О публичных закупках", согласно которому существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, директор госпредприятия подписал дополнительные соглашения об увеличении цены товара", - говорится в сообщении.

Как следствие, цены за топливо существенно увеличились, а его количество - уменьшилось.

"В общем, злоупотребления чиновника нанесли ДСП "Чернобыльский спецкомбинат" ущерба в виде безосновательного перечисления указанным предприятием почти 1 млн гривен за приобретение топлива по завышенным ценам и в меньших объемах чем определены договором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директору госпредприятия обоснованно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды юридическим лицом, использование своего служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия).

Напомним, по состоянию на 31 марта детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств, в пределах которых 158 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

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