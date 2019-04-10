НАБУ оголосило про підозру екс-гендиректору "Чорнобильського спецкомбіната"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час закупівлі палива на підприємство завдали збитків на суму майже 1 млн гривень

НАБУ повідомило про підозру колишньому генеральному директору Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат", зловживання якого під час закупівлі палива на підприємство завдали збитків на суму майже 1 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу САП.

У 2016 році директор держпідприємства підписав ряд угод про постачання пального з переможцем аукціону - приватним підприємством.

"Проте у подальшому, всупереч умов підписаних договорів та п.2 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі", відповідно до якого істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, директор держпідприємства підписав додаткові угоди про збільшення ціни товару", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, ціни за пальне суттєво збільшились, натомість його кількість - зменшилась.

"Загалом, зловживання посадовця завдали ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" шкоди у вигляді безпідставного перерахування вказаним підприємством майже 1 млн гривень за придбання палива по завищених цінах та у менших об’ємах ніж визначені договором", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що директору держпідприємства обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою, використання свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, за станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.