НАБУ объявило подозрение экс-гендиректору "Укроборонпрома"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, он не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

"Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019", - добавили в бюро.

Напомним, президент Владимир Зеленский требовал собрать заседание Кабмина из-за большой задолженности по зарплате на заводах "Укроборонпрома".

Он также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичюс провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского на 2 месяца.