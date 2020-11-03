НАБУ обвиняют в преследовании эффективных руководителей госпредприятий

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

По мнению эксперта, это связано с заскорузлостью украинского законодательством

Руководитель государственного предприятия может преследоваться правоохранительными органами, в частности, НАБУ, даже если инициирует эффективные решения. Чаще всего это связано с заскорузлостью украинского законодательства.

Об этом заявил доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик во время обсуждения механизмов достижения эффективности государственных предприятий в пресс-центре УНИАН.

В частности, эксперт привел пример аэропорта "Борисполь", где дважды принимал участие в оценке деятельности аэропорта. Якушик обращает внимание, что по сей день площади аэропорта находятся в ведении Фонда госимущества, поэтому много торговых площадей аэропорта используются неэффективно. "Это вина не руководителей госпредприятия, а именно руководства Фонда, который затягивает конкурсы, а государство тем временем недополучает прибыль", - добавляет эксперт.

В данном контексте, по мнению Якушика, ситуация с бывшим генеральным директором аэропорта "Борисполь" Евгением Дыхне также похожа на преследование.

По его словам, именно Дохнет вывел убыточный аэропорт в прибыль, однако Национальное антикоррупционное бюро Украины все равно завело на него дело.

По мнению эксперта, Украине следует определить единую концепцию государственного управления и приватизации, иначе нынешние государственные активы перейдут в собственность людям, которые приближены к власти, тогда как общество не получит никакой пользы от этого.

Напомним, ранее экономист Юрий Гаврилечко заявил, что претензии к бывшему генеральному директору аэропорта "Борисполь", а ныне президенту авиакомпании МАУ Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства.