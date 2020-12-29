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НАБУ назвало Микитася обличителем коррупции после подозрения от полиции

Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировало на новое подозрение застройщику Максиму Микитасю. Бюро считает, что на обличителя коррупции могут давить.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице НАБУ.

Сообщается, что у НАБУ нет информации о доказательной базе, на основании которой полиция объявила Микитасю о подозрении.

"В то же время, хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

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В бюро отмечают, что подозрение Микитасю вызывает беспокойство о возможном "незаконном давлении" на обличителя коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

С этого года в Украине действует закон об обличителях коррупции, который предусматривает вознаграждение за помощь в раскрытии топ-коррупции.

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Новости Украины коррупцияНАБУМикитась