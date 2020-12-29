НАБУ назвало Микитася викривачем корупції після підозри від поліції

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на нову підозру забудовнику Максиму Микитасю. Бюро вважає, що на викривача корупції можуть тиснути.

Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці НАБУ.

Повідомляється, що у НАБУ немає інформації про доказову базу, на підставі якої поліція оголосила Микитасю про підозру.

"У той же час, хочемо нагадати, що згаданий екс-нардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади. По одному з досліджених фактів заступнику керівника Офісу президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.

У бюро відзначають, що підозра Микитасю викликає занепокоєння про можливий "незаконний тиск" на викривача корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

З цього року в Україні діє закон про викривачів корупції, який передбачає винагороду за допомогу в розкритті топ-корупції.