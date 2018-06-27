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НАБУ назвало однопартійців Труханова, причетних до ймовірного розкрадання коштів

НовиниПолітика    27.06.2018 - 17:57
Фото: Солом'янський райсуд Києва (flickr.com/nab_ukr)
Фото: Солом'янський райсуд Києва (flickr.com/nab_ukr)

НАБУ дозволили звернутися у швейцарський банк з приводу документів компанії, на яку могли виводити розкрадені кошти

Солом'янський районний суд Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) звернутися у швейцарський банк з приводу документів компанії, на яку нібито виводили кошти, розкрадені на ремонті одеських доріг. Дане рішення суд ухвалив 19 червня, пише "Слово і Діло".

"Надати детективу Національного бюро… дозвіл на запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Швейцарської Конфедерації про тимчасовий доступ та вилучення… документів", - йдеться у рішенні суду.

Слідство вважає, що злочинна схема полягала в тому, що службові особи міськради у 2014-2015 роках проводили держзакупівлі, встановлюючи завищену очікувану вартість. Участь у торгах брали підприємства, підконтрольні одним і тим самим особам: одеським чиновникам та підприємцям.

Видання зазначає, що загальна вартість закупівель, які могли бути злочинними, становить 460 мільйонів гривень або близько 21,9 мільйона доларів. З них 3,4 мільйона доларів перевели на рахунки кіпрських, віргінських та панамських офшорів із позначкою "внутрішній трансфер" та "переказ власних коштів". У НАБУ вважають, що частина цих грошей може бути незаконно привласнена. Зокрема, кошти нібито переводилися на рахунки компаній Comatrans SA та Edco Finance Ltd, відкриті в швейцарському банку.

Так, НАБУ вказує фігурантами справи чотирьох представників партії "Довіряй ділам", яку очолює мер Одеси Геннадій Труханов. Двоє з них слідство називає бенефіціарами ТОВ "Ростдорстрой".

"Імовірно, йдеться про Юрія Шумахера, депутата від партії Труханова, та Євгена Коновалова, який у 2015 році балотувався від тієї ж партії. Однак наразі серед власників компанії значаться інші наближені до мера підприємці - Олександр Рацкевич та Олександр Жуков", - зазначає видання.

Крім того, вказано, що ще два однопартійці Труханова, які згадуються у справі, є засновниками двох інших фірм картелю: "БВК "ПИК-СТРОЙ" та "ДРСУ-КОМ".

"Очевидно, йдеться про чинного депутата Марину Лозовенко та Миколу Данилюка, який у 2015 році був уповноваженою особою "Довіряй ділам" на місцевих виборах. Також у справі фігурує директор фінансового департаменту Одеси Світлана Бедрега. Її дочка Антоніна є бізнес-партнером одного з фігурантів", - пише видання.

Нагадаємо, у червні антикорупційні органи завершили розслідування щодо мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

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Теги публікації: НАБУ, Генадій Труханов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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