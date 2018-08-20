НАБУ направило в суд дело о растрате средств экс-руководителем железнодорожного предприятия

В течение 2016-2017 годов и.о. председателя правления заключил заведомо невыгодные для "Киев-Днепровское МППЖТ" договоры страхования

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба частному акционерному обществу "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на 8, 8 млн гривен. Об этом сообщает прес-служба НАБУ.

Как сообщают в НАБУ, 20 августа 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего и. о. председателя правления общества ("Киев-Днепровское МППЖТ") прокуроры САП направили в суд.

"Экс-чиновнику инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2016-2017 годов и. о. председателя правления заключил заведомо невыгодные для "Киев-Днепровское МППЖТ" договоры страхования.

"По убеждению детективов, во время их заключения были нарушены требования п.13 постановления Кабинета министров Украины №1673 от 29.11.2006 "О состоянии финансово-бюджетной дисциплины, мерах по усилению борьбы с коррупцией и контроля за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов", а также ст.ст.75, 89 Хозяйственного кодекса Украины. Кроме того, договоры фактически не выполнялись", - говорится в сообщении.

В результате таких действий, как установило следствие, госпредприятию нанесено убытков на 8,8 млн гривен. Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с января 2017 года. Основанием для начала расследования стали материалы, полученные от Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) до сих пор имеют возможность обжаловать решение Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии "дела рюкзаков".