НАБУ направило до суду справу щодо розтрати коштів екс-керівником залізничного підприємства

Впродовж 2016-2017 років в.о. голови правління уклав завідомо невигідні для ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" договори страхування

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків приватному акціонерному товариству "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 8, 8 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як повідомляють у НАБУ, 20 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. голови правління товариства ("Київ-Дніпровське МППЗТ") прокурори САП скерували до суду.

"Екс-посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою чи службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, впродовж 2016-2017 років в.о. голови правління уклав завідомо невигідні для "Київ-Дніпровське МППЗТ" договори страхування.

"На переконання детективів, під час їхнього укладання були порушені вимоги п.13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29.11.2006 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів", а також ст.ст.75, 89 Господарського кодексу України. Крім того, договори фактично не виконувалися", - йдеться у повідомленні.

В результаті таких дій, як встановило слідство, держпідприємству завдано 8,8 млн гривень збитків. Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали з січня 2017 року. Підставою для початку розслідування стали матеріали, отримані від Міністерства інфраструктури України.

Нагадаємо, що Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) досі мають можливість оскаржити рішення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) про закриття "справи рюкзаків".