НАБУ має намір просити Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір звернутися в Інтерпол у справі екс-президента України Віктора Януковича. Його хочуть попросити оголосити в міжнародний розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави НАБУ Артема Ситника.
Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук.
"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу, - ред.), наскільки це буде успішно - велике питання", - зазначив Ситник.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента України.
Крім того, НАБУ просило Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього президента Віктора Януковича і його сина Олександра.