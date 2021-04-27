НАБУ начало досудебное расследование в отношении экс-главы Днепропетровского облсовета

Как сообщает издание. в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство № 52021000000000187 об уголовном правонарушении от 05.04.2021 года. Предварительная квалификация: ч. 1, ст. 366-2 УК Украины.

В выписке из ЕРДР указано, что в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда по которому обязано уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по заявлению Стулова С. П.

В заявлении изложены сведения о том, что Святослав Олейник, будучи субъектом декларирования, внес заведомо недостоверные сведения в декларации за 2017, 2018 годы в отношении площади и стоимости объекта недвижимого имущества.

Кроме того, в декларации перед увольнением Олейник не указал члена семьи Гуназа И. С. и ее имущество.

Напомним, ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное производство по фактам возможного недостоверного декларирования Святослава Олийныка.