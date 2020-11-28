НАБУ не имело права требовать экстрадиции Бахматюка, - Офис генпрокурора

В Генеральной прокуратуре отказались удовлетворить запрос НАБУ об экстрадиции украинского агробизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом пишет "Kyiv Post" со ссылкой на документы, полученные из источников в правоохранительных органах.

В документе говорится, что прокуратура отказалась санкционировать экстрадицию Олега Бахматюка, так как нет достаточных оснований для этого.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что запрос НАБУ был отклонен, поскольку он не соответствовал международным и украинским законодательствам.

"Управление вернуло запрос об экстрадиции в НАБУ, поскольку мы обнаружили, что он не соответствует требованиям международного права и нарушает процедуры, установленные законодательством Украины, что может стать препятствием для выдачи подозреваемого иностранным государством", - заявили в Офисе генпрокурора.

Как и в случае отказа НАБУ об экстрадиции Олега Бахматюка со стороны Интерпола, причиной отказа было то, что местонахождение бизнесмена НАБУ известно, а сам Олег Бахматюк не состоит в международном розыске.

Бизнесмен на момент начала следствия НАБУ проживал в Вене на законных основаниях, а его адвокаты официально сообщили следственным органам о его точном местонахождении.

Как заявила адвокат Олега Бахматюка Татьяна Козаченко в Facebook, бизнесмен не состоит в международном розыске, а место его пребывания известно НАБУ и другим следственным органам.

"Олег Бахматюк не состоит в международном розыске. Ни в одной базе. НАБУ, САП, прокуратура, ВАКС известный точный адрес места жительства Олега. Предоставлены все официальные документы на этот счет. НАБУ поддерживает легенду, что Олег Бахматюк в международном розыске, потому что так звучит для них выгоднее и создается вид значимости расследования ", - пишет правозащитница.

Она также отмечает, что действия НАБУ, направленные на экстрадицию Бахматюка и решение Апелляционной палаты ВАКС о его заочном аресте антикоррупционное бюро обосновывает якобы наличием международного розыска, что не соответствует действительности. Такие действия являются незаконными и противоречат международным договорам.

Напомним, сам Олег Бахматюк в интервью ранее отмечал, что и Интерпол, и украинская прокуратура официально уведомлены о его местонахождении, однако НАБУ не обращалось к нему за показаниями по официальной процедуре. Кроме того, других фигурантов дела, в частности, бывшего и.о. руководителя НБУ Александра Писарука и менеджеров "ВиЭйБи банка" за год следствия допросили только один раз.

"Мы через венскую прокуратуру обратились в Интерпол и к украинской прокуратуре, сказали: "Мы здесь". И согласно международной конвенции я здесь официально нахожусь. Это мое право как гражданина Украины, просто как человека. Я готов давать показания. Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить. За год можно было 20 раз меня допросить", - рассказал бизнесмен.

Также бизнесмен заявил, что дело НАБУ против него было инспирировано экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Кроме того, по его словам директор НАБУ Артем Сытник имеет личные мотивы мести бизнесмену, ведь советник сестры Олега Бахматюка является главным свидетелем по делу о коррупции Сытника.

Напомним, дело НАБУ против Александра Писарука и Олега Бахматюка касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB Банку Олега Бахматюка.

Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 миллиарда гривен, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа. Это подтверждается и результатами проверки Фонда гарантирования вкладов физических лиц.